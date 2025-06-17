بسبب التوتر مع إيران.. لا بطل لكرة السلة في إسرائيل هذا الموسم

وكان من المقرر أن يلتقي فريقا تل أبيب وهبوعيل في المباراة الثالثة والحاسمة من السلسلة النهائية، بعد تعادل الفريقين بنتيجة 1-1. وكان اللقاء سيقام الأحد الماضي في 15 حزيران ، لكن تم تأجيله لأجل غير مسمى.وأوضح المنظمون أنهم حاولوا إيجاد حلول بديلة لإقامة المباراة، إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك.وأكدت في بيان رسمي:"موقف اللجنة واضح: يجب تحديد البطل على أساس رياضي بحت. وفي ظل غياب المباراة الحاسمة، وبقلوب مثقلة، قررت اللجنة عدم إعلان هذا الموسم".ويأتي هذا القرار في أعقاب العملية العسكرية غير المسبوقة التي بدأتها في 13 حزيران ضد ، والتي شملت ضربات جوية استهدفت منشآت نووية وقواعد عسكرية ومراكز قيادة.وفي مساء اليوم ذاته، ردت إيران بإطلاق عملية عسكرية مضادة أسمتها "الوعد " ضد أهداف داخل إسرائيل.