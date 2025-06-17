الإسعاف الإسرائيلي: تلقينا معلومات أولية عن سقوط صاروخ في إحدى مدن تل أبيب الكبرى

وأوضح أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقعين سقطت فيهما صواريخ إيرانية في الكبرى أحدهما مدينة هرتسليا، مشيرا الى ان 5 مصابين كانت حصيلة الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مبنى مؤلف من 8 طوابق في تل أبيب الكبرى إثر سقوط صاروخ إيراني، مشيرة الى ان الدفعة الصاروخية الإيرانية تراوحت بين 20و30 صاروخا.