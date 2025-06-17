قائد القوات البرية الإيرانية: مسيراتنا نجحت في تدمير أسلحة ومواقع استراتيجية للكيان الصهيوني

– دوليات



أعلن قائد الإيرانية ، اليوم الثلاثاء، أن الطائرات المسيرة الإيرانية نجحت في تدمير أسلحة ومواقع استراتيجية للكيان الصهيوني.





وقال قائد الإيرانية في تصريحات صحفية اليوم "مسيراتنا نجحت في تدمير أسلحة ومواقع استراتيجية للكيان الصهيوني".



وأضاف "استخدمنا مسيرات انقضاضية ذات قدرة تدميرية عالية لتدمير مواقع الكيان الاستراتيجية".

وقال قائد الإيرانية في تصريحات صحفية اليوم "مسيراتنا نجحت في تدمير أسلحة ومواقع استراتيجية للكيان الصهيوني".وأضاف "استخدمنا مسيرات انقضاضية ذات قدرة تدميرية عالية لتدمير مواقع الكيان الاستراتيجية".