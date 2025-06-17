وزير الدفاع الإسرائيلي يصرح بشأن الحرب مع ايران.. ما علاقة صدام حسين؟

وقال كاتس في تصريح نشرته وسائل إعلامية وتابعته ، "أدعو سكان إلى إخلاء مناطقهم وفقا لتعليمات الجيش الإسرائيلي".وأضاف "على ان لا تنسى مصير رئيس سابق في دولة جارتها"، وفقا لتعبيره، في إشارة الى رئيس النظام السابق .