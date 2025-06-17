الرئيس الإيراني: استمرار جرائم الكيان الصهيوني سيحرم المنطقة من السلام

وقال بزشكيان في اتصال هاتفي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ إن "استمرار الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، بدعم من الدول الغربية، سيؤدي إلى تفشي عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة".وأضاف أن "الكيان الصهيوني انتهك جميع القواعد والأطر الدولية، ويرتكب الجرائم بدعم من القوى الكبرى، وإذا استمرت هذه السياسة، فقد لا تنعم المنطقة أبداً بسلام واستقرار دائمين".من جهته، أكد أن "مشاورات موسعة بدأت لخفض التوتر وإعادة الأمن إلى المنطقة".