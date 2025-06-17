انسحاب القوات الأمريكية من قاعدتين في شمال شرق سوريا

وجاء ذلك في ظل التصعيد العسكري بين وإسرائيل وتبادلهما ضربات عسكرية.وفي وقت سابق اليوم، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن رئيس يعقد اجتماعاً في الوقت الحالي مع فريقه للأمن القومي حول الأحداث بالشرق الأوسط.