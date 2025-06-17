ترامب: لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران

ونشر على منصة تروث سوشيال، قوله، بأنه "لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء ".وأضاف: "كانت إيران تمتلك أجهزة تتبع جوية جيدة ومعدات دفاعية أخرى، بل ووفرة منها، لكنها لا تُقارن بالمعدات الأمريكية الصنع والمصممة والمُصنّعة".وتابع: "لا أحد يُتقن هذه الاجهزة أكثر من ".