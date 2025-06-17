الجيش الأمريكي ينقل مقاتلات إلى الشرق الأوسط

ومن جهة أخرى أفادت وكالة " " الروسية بأن (البنتاغون) أعلنت عن نشر مجموعة حاملة الطائرات بقيادة السفينة يو نيميتز في الشرق الأوسط.وأضافت الوكالة أن هذا القرار جاء بهدف تعزيز الحماية للقوات العسكرية الأمريكية المتمركزة في المنطقة، في إطار الجهود الأمريكية لضمان أمن قواتها وتأمين المصالح الاستراتيجية في ظل التصاعد الأخير للتوترات الإقليمية، بينما لم يحدد البنتاغون موعدا محددا للعملية أو مدة بقاء المجموعة في المنطقة.كما تعد "USS Nimitz" إحدى أبرز حاملات الطائرات العاملة في ، وقادرة على تنفيذ مهام متعددة في نطاقات عملياتية واسعة.