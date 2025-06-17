اسرائيل: رصد إطلاق صواريخ من إيران والحرس الثوري يؤكد استهداف قواعد جوية

وقالت الجبهة في بيان، أن "صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة من الأعلى والجولان وحيفا ومحيطها".وأضافت، أنه "رصدنا إطلاق صواريخ من باتجاه وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد".من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، على الإسرائيليين "الدخول فورا إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى صدور إشعار جديد".من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، "استهداف قواعد جوية إسرائيلية في الهجمات الأخيرة".