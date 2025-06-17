زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ: ترامب يمارس سلطاته بشأن إيران

اعتبر زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، أن يمارس سلطاته بشأن .



وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن "الرئيس الأمريكي يمارس سلطاته بالكامل في إجراءاته ضد ".

الى ذلك، قال مسؤول في ، "لا بيان متوقعا من بشأن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس ".

بدورها، نقلت "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي، "ننتظر قرار بشأن مساعدتنا في الضربات على إيران".

ومنذ فجر الجمعة (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت " " على شن غارات جوية على إيران، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.