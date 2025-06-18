دوي انفجار شرق العاصمة الإيرانية طهران

أفادت وكالة "رويترز"، فجر الأربعاء، بسماع انفجار شرق العاصمة الإيرانية .



ونقلت رويترز عن موقع "نور نيوز"، "سماع انفجار في شرق العاصمة الإيرانية ".

وأضاف "دوي انفجار قبل دقائق في أطراف أحياء حكيمية وتهرانبارس شرقي العاصمة الإيرانية طهران".

ومنذ فجر الجمعة (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت " " على شن غارات جوية على ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد طهران بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.