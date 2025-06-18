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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا أدلة على توجه إيراني لصناعة سلاح نووي
دوليات
2025-06-18 | 02:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,010 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
اكدت
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، اليوم الأربعاء، عدم وجود دليل على جهد إيراني ممنهج لصنع سلاح نووي.
وقال مدير
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رافائيل غروسي
في تصريحات نقلتها وسائل اعلام عالمية بينها سي ان ان، إن "ما أبلغنا به وما نقلناه هو أننا لم نمتلك، بالتزامن مع بعض المصادر التي ذكرتها، أي دليل على وجود جهد ممنهج لتطوير سلاح نووي".
ووفقًا لتقرير سابق لصحيفة تايمز أوف
إسرائيل
نقلًا عن وسائل إعلام عبرية، فقد أُفيد يوم الأحد أن إسرائيل اكتشفت أن علماء إيرانيين أجروا تجارب ناجحة في عملية تصميم سلاح نووي، مما يجعل إنتاجه على بُعد أسابيع، وهو المبرر الذي يدفع تل ابيب لاستمرار العدوان على
ايران
وانتظار مساندة أمريكية وانضمام أوروبي أيضا.
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