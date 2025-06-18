الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا أدلة على توجه إيراني لصناعة سلاح نووي

وقال مدير في تصريحات نقلتها وسائل اعلام عالمية بينها سي ان ان، إن "ما أبلغنا به وما نقلناه هو أننا لم نمتلك، بالتزامن مع بعض المصادر التي ذكرتها، أي دليل على وجود جهد ممنهج لتطوير سلاح نووي".ووفقًا لتقرير سابق لصحيفة تايمز أوف نقلًا عن وسائل إعلام عبرية، فقد أُفيد يوم الأحد أن إسرائيل اكتشفت أن علماء إيرانيين أجروا تجارب ناجحة في عملية تصميم سلاح نووي، مما يجعل إنتاجه على بُعد أسابيع، وهو المبرر الذي يدفع تل ابيب لاستمرار العدوان على وانتظار مساندة أمريكية وانضمام أوروبي أيضا.