أول رد إيراني بشأن تصريحات ترامب حول استهداف السيد الخامنئي

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي، في بيان تابعته ، انه " كنا نسير على طريق الدبلوماسية ومن بدأ الحرب بدعم أمريكي"، لافتا الى ان " العملية التفاوضية مع توقفت بسبب العدوان الإسرائيلي".وتابع، انه " على التحرك لمواجهة القصف الإسرائيلي لمنشآتنا النووية"، مشير الى انه "نحاول اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مواطنينا من أي إشعاع".وأضاف، ان " موقف من برنامجنا النووي غير مسؤول"، مبينا ان " إجراءات إسرائيل ضد برنامجنا النووي غير قانونية وتحمل تداعيات خطيرة".وأردف بقائي خلال حديثه: " علينا الدفاع عن أنفسنا بقدراتنا الذاتية ونعرف كيفية الدفاع عن أنفسنا"، مؤكد ان " دول المنطقة تدرك أن إسرائيل لن تقف عند حد وأنها تحاول حرق كل المنطقة".