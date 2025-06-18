وسائل إعلامية إيرانية: حديث الإعلام الإسرائيلي عن تحديد مكان المرشد واستهدافه عار عن الصحة

وقالت في خبر تابعته ، ان "حديث الإعلام الإسرائيلي عن تحديد مكان المرشد واستهدافه عار عن ".وأكد المرشد الأعلى الإيراني السيد علي الخامنئي، اليوم الأربعاء، أن الكيان الصهيوني ارتكب خطأً فادحاً، لافتاً الى أنه سيلقى جزاء عمله.وقال السيد الخامنئي في كلمة له إن " لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجوائها ولن تنسى دماء شهدائها"، لافتاً إلى أن "قواتنا المسلحة جاهزة للدفاع عن الوطن ومدعومة من المسؤولين وكل أبناء الشعب".وأضاف، أن "الكيان الصهيوني ارتكب خطأً فادحاً وسيلقى جزاء عمله"، مؤكداً أن "على أن تعلم أننا لن نستسلم وأن أي هجوم أمريكي ستكون عواقبه وخيمة لا يمكن إصلاحها".ولفت الى أن "الشعب الإيراني يقف صامداً في وجه الحرب المفروضة عليه، وشعبنا لن يرضخ للحرب المفروضة ولن يرضخ أيضا للسلام المفروض، ولن يخضع لأي إملاءات من أي جهة كانت".