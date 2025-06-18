المدعي العام البريطاني حذر رئيس الوزراء من تدخل بريطانيا بهجوم على إيران: غير قانوني

وقالت صحيفة تلغراف، ان " البريطاني حذّر من أن تدخل في هجوم على قد يكون غير قانوني".وبينت الصحيفة انه "لدى المدعي العام البريطاني مخاوف بشأن أي دور لبريطانيا يتجاوز الدفاع عن حلفائها".