اكبر هجوم إيراني خلال اليومين الماضيين.. إصابات مباشرة وتسرب مواد خطرة وعالقون تحت الانقاض

وقالت وسائل اعلام إسرائيلية، ان ابلاغات عن سقوط الصواريخ الإيرانية في عدة أماكن وتحقيق إصابات مباشرة تصل لـ4 أماكن سقوط، فيما اشارت الى تسجيل 30 مصابا جراء سقوط الصواريخ الإيرانية.وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ان أضرارا جسيمة لحقت بمستشفى سوروكا في بئر السبع حيث انهار احد مباني المستشفى فضلا عن تسرب مواد خطيرة أدت الى اخلاء المستشفى التي كانت تقدم خدمات الإسعاف للجنود.واشارت وسائل الاعلام الإسرائيلية الى وجود عالقين تحت الإنقاذ في مستشفى سوروكا، فضلا عن تحقيق إصابة مباشرة في مبنى البورصة الإسرائيلي في رمات غان شرق تل ابيب، حيث حققت الصواريخ الإيرانية إصابات مباشرة في مدن تل أبيب ورمات غان وحولون وبئر السبع.