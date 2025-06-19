خدعة إيرانية لإيهام الطيران الإسرائيلي بأهداف وهمية

واشارات "فويني أوسفيدوميتيل"، إلى أن بعض المروحيات الموجودة في الموقع بدت ذات أشكال غريبة، وتشبه إلى حد كبير أهدافا وهمية.ومن بين الطائرات العسكرية التي تعرضت للقصف، يُحتمل وجود مروحيات قد خرجت من الخدمة منذ فترة طويلة، ولم تعد صالحة للطيران. وكانت هذه المروحيات - شأنها شأن مقاتلات "إف-14 توم كات" التي دُمّرت مؤخراً - موضوعة في مواقع مكشوفة في العراء.كانت قد حصلت على أكثر من مائتي مروحية من هذا الطراز من خلال سبعينيات الماضي في عهد الشاه. وقد استُخدمت هذه المروحيات بشكل مكثف خلال الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، مما أدى إلى انخفاض عددها إلى نحو 90 طائرة فقط بحلول نهاية الثمانينيات. وبعد مرور ربع قرن (حوالي عام 2010)، لم يتبقَ في الخدمة سوى حوالي خمسين طائرة منها.