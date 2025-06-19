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خدعة إيرانية لإيهام الطيران الإسرائيلي بأهداف وهمية
دوليات
2025-06-19 | 03:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,020 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
قدمت
القوات الجوية
الإسرائيلية تقارير عن تدمير 5 مروحيات هجومية إيرانية من طراز AH-1J . وقد ظهرت مقاطع فيديو للضربات على مواقع التواصل الاجتماعي.
واشارات
القناة الروسية
"فويني أوسفيدوميتيل"، إلى أن بعض المروحيات الموجودة في الموقع بدت ذات أشكال غريبة، وتشبه إلى حد كبير أهدافا وهمية.
ومن بين الطائرات العسكرية التي تعرضت للقصف، يُحتمل وجود مروحيات قد خرجت من الخدمة منذ فترة طويلة، ولم تعد صالحة للطيران. وكانت هذه المروحيات - شأنها شأن مقاتلات "إف-14 توم كات" التي دُمّرت مؤخراً - موضوعة في مواقع مكشوفة في العراء.
كانت
إيران
قد حصلت على أكثر من مائتي مروحية من هذا الطراز من
الولايات المتحدة
خلال سبعينيات
القرن
الماضي في عهد الشاه. وقد استُخدمت هذه المروحيات بشكل مكثف خلال الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، مما أدى إلى انخفاض عددها إلى نحو 90 طائرة فقط بحلول نهاية الثمانينيات. وبعد مرور ربع قرن (حوالي عام 2010)، لم يتبقَ في الخدمة سوى حوالي خمسين طائرة منها.
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