طهران تحذر واشنطن من الدخول في حرب مباشرة.. "جميع الخيارات مطروحة"

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني عنه قوله "إذا دخلت إلى الميدان لصالح الكيان الصهيوني، فستضطر لاستخدام كل الأدوات لتلقن المعتدين درساً، وللدفاع عن والمصالح الوطنية".وأضاف: "بطبيعة الحال كل الخيارات مطروحة أمام صنّاع القرارات العسكرية".ويستمر الغموض في المشهد الامريكية من خلال التصريحات المتناقضة للرئيس الأمريكي من جهة، والحراك السياسي في الداخل الأمريكي الذي يرفض اقحام في حرب ليست حربها.