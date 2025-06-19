رويترز تكشف عن شرط إيراني مقابل العودة لمفاوضات النووي

وقالت رويترز نقلاً عن دبلوماسيين، إن " أخبر للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ويتكوف، بأن لن تعود إلى المفاوضات ما لم توقف هجماتها".وأضافت، أن "عراقجي أبلغ ويتكوف أن طهران يمكنها إبداء مرونة بالملف النووي إذا ضغطت لإنهاء الحرب".