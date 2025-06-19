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حديث أمريكي يخص "مضيق هرمز": إيران قد تشل البحرية الأمريكية
دوليات
2025-06-19 | 15:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
2,424 شوهد
ذكرت صحيفة "
نيويورك
تايمز" الأمريكية، أن
إيران
تحتفظ بقدرات بحرية وموارد عسكرية لوجستية تتيح لها إغلاق
مضيق هرمز
بالكامل ما من شأنه أن يشل حركة أي قطع تابعة للبحرية الأمريكية في منطقة
الخليج
.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن اجتماعات رفيعة المستوى عُقدت مؤخرا في
البيت الأبيض
، حيث أكّد كبار القادة العسكريين الأمريكيين ضرورة الاستعداد لسيناريو زراعة ألغام بحرية في المضيق، في حال انضمام
واشنطن
إلى الهجمات ضد
إيران
، مؤكدين أن البنتاغون يدرس جميع السيناريوهات المحتملة للرد الإيراني وسط تقييمات تفيد بأن
طهران
لا تزال تمتلك مئات الصواريخ الباليستية، وقوة بحرية كبيرة، ووحدات عسكرية نشطة في مختلف أنحاء المنطقة.
وبحسب الصحيفة يقدر
الجيش الأمريكي
أن طهران لا تزال تمتلك مئات الصواريخ الباليستية، وبحرية قوية، وقوات عملياتية في جميع أنحاء المنطقة.
كما يمكن لطهران عزل كاسحات الألغام الأمريكية في منطقة
الخليج
على أحد جانبي
مضيق هرمز
، ووفقا للصحيفة، لدى
البحرية الأمريكية
أربع كاسحات ألغام في الخليج.
كما تملك طهران أنواعا متعددة من الألغام البحرية، بدءا من الألغام المغناطيسية الصغيرة التي تُثبت على هيكل السفن وتنفجر بعد وقت محدد، وصولا إلى الألغام الأكبر حجما التي تطفو تحت سطح الماء، وأخرى أكثر تطورا تُزرع في قاع البحر وتعمل بواسطة مجسات مغناطيسية وصوتية وضغطية وزلزالية.
ويُعتبر مضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عُمان، أحد أهم طرق نقل النفط في العالم، تمر عبره يوميا عشرات ناقلات النفط والغاز من إيران والسعودية والعراق ودول أخرى، ما يُمثل حوالي 20% إلى 30% من تجارة النفط العالمية، كما سيشكل ضربة كبيرة لمصر وقناة
السويس
.
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