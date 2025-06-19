أعلنت ، الأربعاء، عن انفجار بمقر إقامة السفير النرويجي في تل أبيب.

وقالت الخارجية ، "انفجار بمقر إقامة السفير النرويجي في تل أبيب دون إصابات بين موظفي السفارة".

يشار الى أنه منذ فجر الجمعة (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت " " على شن غارات جوية على ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.