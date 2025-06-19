دوي انفجار في الكريوت شمال حيفا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بدوي انفجار في منطقة الكريوت شمال .

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، "دوي انفجار قبل قليل في منطقة الكريوت شمال ".

الى ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، "انطلاق صاروخ اعتراضي في منطقة حيفا دون دوي صفارات الإنذار".

يشار الى أن " " شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".