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تظاهرات في مدن إيرانية تنديدا بالهجمات الإسرائيلية

دوليات

2025-06-20 | 06:42
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تظاهرات في مدن إيرانية تنديدا بالهجمات الإسرائيلية
303 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

خرجت تظاهرات في عدد من المدن الإيرانية، اليوم الجمعة 20 حزيران/ يونيو 2025، تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على البلاد.

وتجمع آلاف المحتجين في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى، تنديداً بالضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية ونووية في إيران. كما رفع المتظاهرون شعارات تطالب بـ"الانتقام"، وهتفوا ضد "إسرائيل" والولايات المتحدة.

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري تشن "إسرائيل" هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردّت طهران على هذا الهجوم بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وإسرائيلية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة للحرب بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوّح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى السيد الخامنئي.
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تظاهرات في مدن إيرانية

تنديدا بالهجمات الإسرائيلية

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