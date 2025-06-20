تظاهرات في مدن إيرانية تنديدا بالهجمات الإسرائيلية

وتجمع آلاف المحتجين في العاصمة الإيرانية ومدن أخرى، تنديداً بالضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية ونووية في . كما رفع المتظاهرون شعارات تطالب بـ"الانتقام"، وهتفوا ضد " " والولايات المتحدة.ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري تشن "إسرائيل" هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردّت طهران على هذا الهجوم بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وإسرائيلية عن إمكانية انضمام للحرب بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأميركي دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوّح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى السيد الخامنئي.