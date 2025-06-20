روسيا تحذر: مليمتر واحد يفصل العالم عن كارثة نووية

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، ، "نشهد هجمات لا تستهدف البلاد أو المواطنين فحسب، بل تستهدف أيضا مواد ومنشآت نووية".وأضافت: "هذه هي اللحظة التي يجب أن يفهم فيها العالم أجمع ووسائل الإعلام ما نواجهه، قد يكون هذا (الوضع) على بعد مليمتر واحد من مأساة نووية".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت عملية ضد ، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".