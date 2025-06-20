إيران تمنح المتعاونين مع إسرائيل "فرصة": المُسيرات مقابل العفو

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تعلن استخدام طائرات مسيرة قتالية للمرة الأولى
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-530651-638860273182259467.jpeg
إيران تمنح المتعاونين مع إسرائيل "فرصة": المُسيرات مقابل العفو
دوليات
2025-06-20 | 10:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,646 شوهد
قرر
مجلس الأمن القومي
الإيراني، اليوم الجمعة، من المتعاونين مع
إسرائيل
"فرصة" للعفو عنهم.
وقال المجلس في بيان، "سنمنح المتعاونين مع النظام الصهيوني فرصة حتى 1 يوليو/ تموز لتسليم مسيراتهم مقابل عفو".
ومؤخراً، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال عدد من العناصر المرتبطة بالموساد في محافظتي البرز وأصفهان، كانوا ينشطون في مجال تصنيع وتجريب المواد المتفجرة والطائرات المسيرة.
وبينت، أن هؤلاء كانوا يعملون داخل ورش سرّية لصنع واختبار متفجرات، بهدف تنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مسيرات بالضاحية.. حزب الله يقف مع إيران
08:21 | 2025-06-20
ترامب يأمر بوقف التنسيق مع "إسرائيل" لشن هجوم على إيران
17:13 | 2025-05-29
الإمارات تمنح ترامب "وسام زايد"
13:15 | 2025-05-15
اقتصادي يكشف عن فرصة لتحويل العراق إلى "لاعب إقليمي فاعل"
05:26 | 2025-04-13
ايران
مسيرات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مجزرة في مقبرة وادي السلام بالنجف تخلف 8 قتلى وجرحى
أمن
32.18%
04:11 | 2025-06-20
مجزرة في مقبرة وادي السلام بالنجف تخلف 8 قتلى وجرحى
04:11 | 2025-06-20
انطلاق اول مساندة عراقية لإيران في الحرب مع الكيان (صور)
سياسة
27.4%
03:59 | 2025-06-19
انطلاق اول مساندة عراقية لإيران في الحرب مع الكيان (صور)
03:59 | 2025-06-19
الدولار يسجل قفزة طفيفة في بغداد
اقتصاد
21.61%
09:29 | 2025-06-19
الدولار يسجل قفزة طفيفة في بغداد
09:29 | 2025-06-19
شاهد بالفيديو.. مطاردة دامية لاعتقال عميلا للموساد على طريق طهران-قم
ترندات
18.81%
12:22 | 2025-06-18
شاهد بالفيديو.. مطاردة دامية لاعتقال عميلا للموساد على طريق طهران-قم
12:22 | 2025-06-18
المزيد
أحدث الحلقات
لقاء خاص
بارقة دبلوماسية هشة بين طهران وواشنطن - تغطية خاصة | الموسم 1
14:00 | 2025-06-19
لقاء خاص
بارقة دبلوماسية هشة بين طهران وواشنطن - تغطية خاصة | الموسم 1
14:00 | 2025-06-19
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-19
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-19
العراق في دقيقة
19-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-19
العراق في دقيقة
19-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-19
Live Talk
يوميات عارض سيرك عراقي - الحلقة ٥٥ | 2025
10:30 | 2025-06-19
Live Talk
يوميات عارض سيرك عراقي - الحلقة ٥٥ | 2025
10:30 | 2025-06-19
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - الحلقة ٥٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-19
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - الحلقة ٥٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-19
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 19-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-19
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 19-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-19
من الأخير
الحـ رب... من قطار العواجل الى فقه النوازل - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-18
من الأخير
الحـ رب... من قطار العواجل الى فقه النوازل - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-18
استديو Noon
الأغنية العراقية 18-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-18
استديو Noon
الأغنية العراقية 18-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-18
جات بالليل
مزاد الثواني 17-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-17
جات بالليل
مزاد الثواني 17-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-17
الأكثر مشاهدة
لقاء خاص
بارقة دبلوماسية هشة بين طهران وواشنطن - تغطية خاصة | الموسم 1
14:00 | 2025-06-19
لقاء خاص
بارقة دبلوماسية هشة بين طهران وواشنطن - تغطية خاصة | الموسم 1
14:00 | 2025-06-19
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-19
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-19
العراق في دقيقة
19-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-19
العراق في دقيقة
19-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-19
Live Talk
يوميات عارض سيرك عراقي - الحلقة ٥٥ | 2025
10:30 | 2025-06-19
Live Talk
يوميات عارض سيرك عراقي - الحلقة ٥٥ | 2025
10:30 | 2025-06-19
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - الحلقة ٥٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-19
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - الحلقة ٥٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-19
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 19-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-19
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 19-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-19
من الأخير
الحـ رب... من قطار العواجل الى فقه النوازل - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-18
من الأخير
الحـ رب... من قطار العواجل الى فقه النوازل - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-18
استديو Noon
الأغنية العراقية 18-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-18
استديو Noon
الأغنية العراقية 18-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-18
جات بالليل
مزاد الثواني 17-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-17
جات بالليل
مزاد الثواني 17-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-17
اخترنا لك
بوتين: نتواصل مع إسرائيل والأصدقاء الإيرانيين
11:59 | 2025-06-20
بريطانيا: لم ولن نشارك في الضربات الإسرائيلية ضد إيران
11:53 | 2025-06-20
واشنطن تدعو إيران للتخلي عن "طموحها النووي"
11:24 | 2025-06-20
المندوب الصيني: النزاع بين "إسرائيل" وإيران قطع مسار المفاوضات النووية
11:02 | 2025-06-20
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
10:49 | 2025-06-20
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر: "بوشهر" يحتوي موادا نووية وتبعات مهاجمته خطيرة
10:21 | 2025-06-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.