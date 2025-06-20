إيران تمنح المتعاونين مع إسرائيل "فرصة": المُسيرات مقابل العفو

وقال المجلس في بيان، "سنمنح المتعاونين مع النظام الصهيوني فرصة حتى 1 يوليو/ تموز لتسليم مسيراتهم مقابل عفو".ومؤخراً، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال عدد من العناصر المرتبطة بالموساد في محافظتي البرز وأصفهان، كانوا ينشطون في مجال تصنيع وتجريب المواد المتفجرة والطائرات المسيرة.وبينت، أن هؤلاء كانوا يعملون داخل ورش سرّية لصنع واختبار متفجرات، بهدف تنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد".