واشنطن تدعو إيران للتخلي عن "طموحها النووي"

المندوبة الأميركية الدائمة لدى

وقالت، "على الحكومة الإيرانية التخلي عن طموحها في الحصول على السلاح النووي".وأضافت "الحكومة الإيرانية شجعت على فتح جبهة من ، ودعت مرارا إلى تدمير واعتدت على المدنيين الإسرائيليين"، وفق قولها.وتابعت"حكومة لن تربح شيئا من التصعيد ضد "، داعياً الحكومة الإيرانية، إلى "التخلي عن طموحها في الحصول على السلاح النووي".