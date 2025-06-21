إسرائيل تعلن اغتيال قائد فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس الإيراني

وقال في تصريح نشرته وسائل إعلامية وتابعته ، ان "طائرة مسيرة اغتالت سعيد أزادي قائد فيلق فلسطين التابع لفيلق الإيراني".وأضاف ان "عملية الاغتيال تمت في داخل شقته بمدينة قم جنوبي ".