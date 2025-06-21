شركة طيران الشرق الأوسط تلغي 8 رحلات مجدولة مع العراق

وقالت في بيان مقتضب تابعته ، انه "بسبب استمرار الاوضاع القائمة في المنطقة، تم إلغاء الرحلات الى لأيام 22و23 حزيران 2025".واظهر جدول الرحلات وجود 8 رحلات مجدولة تم الغاءها يومي الاحد والاثنين مع مطارات والنجف واربيل.