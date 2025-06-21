(لا تسافر).. وزارة الخارجية الأميركية تصدر تحذيرا بشأن العراق

وقالت الوزارة في بيان نشرته السفارة الأميركية في وتابعته ، ان " في بغداد والقنصلية العامة في تنشران المعلومات التالية لمواطني في ".وأضافت ان "شركاؤنا في حكومة العراق قدموا هذه المعلومات"، مشيرة الى انها "تحتفظ باستشارة السفر من المستوى 4 ("لا تسافر") للعراق".وشدد على "ضرورة امتناع المواطنين الأمريكيين السفر إلى العراق لأي سبب من الأسباب".وأكدت ان "الإجراءات التي يجب اتخاذها إذا كان يجب عليك السفر إلى العراق:- تجنب التجمعات الكبيرة والحشود.-حافظ على هاتفك مشحونًا وحافظ على التواصل مع العائلة والأصدقاء لإعلامهم بحالتك.- قم بالتسجيل في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) لتلقي المعلومات والتنبيهات وتسهيل تحديد موقعك في حالة الطوارئ في الخارج.- تلقي تنبيهات من القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية عبر الواتساب.-إعداد خطة لحالات الطوارئ. مراجعة قائمة المسافرين.- تابع على الفيسبوك، تويتر/X. زيارة السفر. الولاية. الحكومة وموقع السفارة الافتراضية الأمريكية .- تحقق من وسائل الإعلام المحلية من أجل الأحداث العاجلة. كن مستعداً لضبط خططك.وتابعت ان "الحدود البرية للكويت وتركية لا تزال مفتوحة، رغم أن انتظار العبور قد يطول"، داعية "المواطنين الأمريكيين الذين يخططون لدخول عبر الحدود البرية الى إرسال التاريخ المخطط له وموقع العبور، والتفاصيل الشخصية (الاسم، وتاريخ الميلاد، ومعلومات جواز السفر، والعبور الحدودي، وأي مخاوف طبية/صحية/سلامة، ومعلومات الاتصال) وصورة من صفحة بيانات جواز سفرهم الحيوية إلى السفارة الأمريكية لخدمات المواطنين الأمريكيين الوحدة في Ankara-ACS@state.gov تقديم هذه المعلومات سيسمح للسفارة بمساعدتك بشكل أسرع في حالة الطوارئ".وذكرت ان " العبور الحدودية (ابراهيم من الجانب العراقي) تعمل بشكل طبيعي بوابة أوزوملو الحدودية (سار زيري على الجانب العراقي) مفتوحة من 08:30 صباحاً حتى 5:30 مساءً"، لافتة الى ان "على المسافرين توقع تأخيرات طويلة عند المعبر الحدودي".وبينت ان "على المواطنين الأمريكيين الذين يخططون لدخول عبر الحدود البرية من العراق إرسال التاريخ المخطط له وموقع العبور والتفاصيل الشخصية (الاسم، تاريخ الميلاد، معلومات جواز السفر، المعبر الحدودي، أي مخاوف طبية/صحية/سلامة، معلومات الاتصال) وصورة من صفحة بيانات جوازات سفرهم الحيوية إلى السفارة الأمريكية وحدة خدمات المواطنين الأمريكيين على KuwaitACS@state.gov تقديم هذه المعلومات سيسمح للسفارة بمساعدتك بشكل أسرع في حالة الطوارئ".وذكرت ان "السفارة الأمريكية في بغداد ستواصل تقديم معلومات إضافية حسب الحاجة"، موضحة ان "السفارة والقنصلية اوقفتا خدمات التأشيرات الروتينية مؤقتًا، ولكنهم لا يزالون مفتوحة للخدمات القنصلية لمواطني الولايات المتحدة".