‌‏وسائل إعلامية: اغتيال العالم النووي طبطبائي قامشه وزوجته

– دولي

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم السبت، انه تم اغتيال العالم النووي طبطبائي قامشه وزوجته بقصف إسرائيلي.



ونقلت في خبر تابعته ، ان "هجوما إسرائيليا تسبب بمقتل العام النووي طبطبائي قامشه وزوجته".