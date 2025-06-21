اعتقال ابن عم بشار الأسد بعملية أمنية في سوريا (صورة)

وجاء في بيان السورية: "في إطار عملية أمنية مُحكمة، تمكن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية من استدراج المجرم وسيم الأسد، الذي يُعتبر من أبرز تجار والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام البائد".وأضاف البيان: "نُفذت هذه العملية بواسطة إحدى فرق إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك من خلال كمين مُحكم أسفر عن القبض عليه بنجاح تعكس هذه الخطوة التزامنا القوي بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة".