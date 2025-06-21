الكويت تعلن بدء إجلاء رعاياها من إيران

وجاء في بيان الوزارة: "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها لتأمين سلامة المواطنين الكويتيين وعودتهم إلى أرض الوطن، استقبل سعادة السفير الشيخ جراح ، نائب وزير الخارجية، فجر اليوم السبت، الدفعة الأولى من المواطنين الكويتيين القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، عبر جمهورية الصديقة".وأضاف: "يأتي ذلك ترجمةً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها على ضمان أمن وسلامة المواطنين في الخارج، واستكمالًا لخطة الإجلاء التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع سفاراتها المعنية".وتابع: "تعرب الوزارة عن بالغ تقديرها للجهود التي بذلتها السلطات المعنية في جمهورية تركمانستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما قدمته من تسهيلات لتيسير عملية الإجلاء وضمان وصول المواطنين إلى بسلام".