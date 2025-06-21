المرشد الإيراني بشأن فلسطين: قضية محورية بالنسبة لنا

اعتبر المرشد الإيراني الأعلى ، الأحد، أن فلسطين قضية محورية بالنسبة لإيران.



وقال المرشد الإيراني، "فلسطين قضية محورية بالنسبة لنا وانتصار الفلسطينيين أمر مؤكد". ومنذ فجر الجمعة (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت " " على شن غارات جوية على ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.

