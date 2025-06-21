الاعلام الايراني: المواقع النووية التي قصفتها امريكا خالية منذ مدة ولا توجد مواد تسبب اشعاعات

وافادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، فجر اليوم الأحد، بأن منشأتي أصفهان ونطنز النوويتين وسط البلاد تعرضتا لهجمات وصفت بـ"العدوانية".وذكرت أن الدفاعات الجوية الإيرانية في مدينتي أصفهان وكاشان تصدت لأهداف معادية، تزامنا مع سماع دوي انفجارات في عدة مناطق من المحافظة، بما في ذلك محيط المنشآت النووية.ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة هذه الهجمات، كما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة أو الإيرانية حتى لحظة إعداد هذا التقرير.