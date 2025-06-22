"أكسيوس": واشنطن أبلغت تل أبيب مسبقا بتوجيه ضربة إلى إيران

وكتب مراسل الموقع رافيد عبر حسابه على منصة "إكس": "أخبرني مسؤول إسرائيلي أن أبلغت مسبقا بالضربة الأمريكية على ".وأعلن الرئيس الأمريكي عن تنفيذ هجوما استهدف عدة مواقع نووية إيرانية بينها منشأة فوردو.وقال عبر "تروث سوشيال": "لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني".ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن حمولة كاملة من القنابل ألقيت على الموقع الرئيسي في منشأة فوردو، وجميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام.