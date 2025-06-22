نائب أمريكي: ضربة إيران انتهاك جسيم للدستور وقد تكون سببا لعزل ترامب

وكتبت في صفحتها على منصة "إكس": "القرار الكارثي للرئيس بقصف دون تفويض من يمثل انتهاكا صارخا للدستور ولصلاحيات الكونغرس في شؤون الحرب".وبحسب تصريحات النائبة، فإن وضع البلاد على حافة حرب قد تؤثر على عدة أجيال. وتعتقد أوكاسيو-كورتيز أن "هذا يمثل سببا واضحا لا لبس فيه لعزل الرئيس".