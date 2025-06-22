إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين إثر الضربة الصاروخية الإيرانية إلى 27

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين إثر الضربة الصاروخية الإيرانية إلى 27.



وقال موقع يسرائيل هيوم: إن "البحث جار عن عالقين تحت الأنقاض في تل أبيب".



وأضاف: "ارتفاع عدد المصابين إثر الضربة الصاروخية الإيرانية إلى 27".

