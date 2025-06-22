بالصور.. الأقمار الاصطناعية تكشف آثار الهجوم الأمريكي على مفاعل فوردو النووي

وادناه صور الأقمار الصناعية بعد ضرب منشأة فوردو النووية:بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي بإنه سيمنح نحو أسبوعين للتراجع عن موقفها والقبول بالشروط الأمريكية لإنهاء البرنامج النووي بالكامل، باغتت الطائرات الأمريكية المفاعلات النووية الإيرانية ووجهت لها ضربات غير مسبوقة بواسطة "أم القنابل" GBU-57 وصواريخ توماهك فجر يوم الأحد 22 يونيو/حزيران 2025.وفي اليوم العاشر من الحرب التي ابتدأتها ضد إيران، أعلن للعالم عبر منصته "سوشال تروث" أن القوات الأمريكية هاجمت المواقع النووية الثلاثة الرئيسية في إيران، على رأسها "فوردو" وقضت عليها بالكامل، محذراً من أنها "ستواجه مزيداً من الهجمات إن لم توافق على السلام"٬ على حد وصفه.