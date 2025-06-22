إيران: إحباط مخططات تجسسية وتفكيك خلية إرهابية

ونقلت وكالة " " عن المتحدث باسم جهانغير قوله إن "هذه الاعتقالات تمت بمساعدة المواطنين وتنسيق بين والقضائية، وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم".وأشارت الوكالة الإيرانية إلى تفكيك أجهزة الاستخبارات "خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات في العاصمة ، وتم القبض على أربعة من عناصرها، بينما أقدم العنصر الخامس على الانتحار لحظة الاعتقال، بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية".ولفتت إلى اعتقال "متهم كان ينفذ أوامر مباشرة من جهات صهيونية مقابل مبالغ مالية، حيث عمل على إنتاج ونشر محتوى معادٍ لإيران على منصة إنستغرام، بهدف إثارة القلق بين المواطنين وتقويض الاستقرار الاجتماعي في وقت حرج تمر به البلاد".من جانبه، أعلن قائد شرطة مدينة كريم "اعتقال عنصر مرتبط بجهاز الإسرائيلي، وذلك بعد مراقبة دقيقة لنشاطاته في الميدان وعبر الإلكتروني".