تفاصيل جديدة حول تفجير الكنيسة الانتحاري

وقالت الوزارة في بيانها: ان "انتحاريا يتبع لتنظيم الإرهابي اقدم على الدخول إلى كنيسة القديس مار في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة".وأصافت: ان "المعلومات الأولية تشير إلى ارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح وقد سارعت الوحدات الأمنية إلى موقع الحادث، وطوّقت المنطقة بالكامل، وبدأت الفرق المختصة بجمع الأدلة ومتابعة ملابسات الهجوم".