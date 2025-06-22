للقاء بوتين.. وزير الخارجية الإيراني يصل موسكو

وذكرت وكالة "إرنا" أن وصل إلى لبحث القضايا المتعلقة بالضربات التي نفذتها والولايات المتحدة ضد مع الرئيس الروسي .وكان عراقجي قد أعلن يوم أمس السبت خلال مؤتمر صحفي في مدينة أنه سيقوم بزيارة إلى موسكو الأحد ويلتقي خلالها مع الرئيس الروسي ، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار " " بين البلدين.وأضاف أن كانت تُطلع الجانب الروسي بانتظام على تفاصيل مفاوضاتها النووية مع في الأشهر الماضية.