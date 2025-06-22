"نيويورك تايمز" تكشف عن تحضيرات لمهاجمة قواعد أمريكية

نشرت صحيفة " تايمز" الأمريكية مقالا مطولا أشارت من خلاله إلى أن رصدت تحضيرات لهجمات على القواعد الأمريكية في وسوريا.

وكتبت الصحيفة: رصد مسؤولون عسكريون واستخباراتيون أمريكيون دلائل على أن استعداد لمهاجمة قواعد أمريكية في وسوريا ردا على الضربات الأمريكية في .



وأشارت الصحيفة إلى أن "المسؤولين العراقيين يبذلون جهودا حثيثة لثني الميليشيات عن القيام بأي عمل".



يأتي ذلك على خلفية تعرض ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال الساعات الماضية لهجمات أمريكية، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الحرب بالنسبة له قد بدأت الآن، حيث استهدف عدة مناطق في بعشرات الصواريخ.



من جهته، أكد " النووية" الإيراني عدم تسجل أي علامات تلوث إشعاعي، وأنه لا خطر على سكان المناطق القريبة من المواقع النووية الإيرانية.



