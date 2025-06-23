أول تعليق روسي على عزم إيران إغلاق مضيق هرمز

وكتب دميترييف على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن "أسعار النفط تحدد على المستوى العالمي، وإذا تم إغلاق ، فإنه لن تكون هناك للولايات المتحدة".وأضاف: "لا أحد في أمان من الصدمة النفطية العالمية وإن أسعار البنزين ستقفز".وكانت قد هددت بإغلاق مضيق هرمز ردا على القصف الأمريكي على مواقع نووية إيرانية فجر الأحد 22 حزيران الحالي.وقال العضو في لجنة شؤون والسياسة الخارجية في إن البرلمان الإيراني يرى ضرورة إغلاق مضيق هرمز، لكن القرار النهائي يجب أن يصادق عليه الإيراني.