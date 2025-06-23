​واشنطن تصدر تنبيها لمواطنيها في العالم

ونصحت المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم بتوخي الحذر الشديد.وأشارت إلى وجود خطر اندلاع مظاهرات "ضد المواطنين الأمريكيين ومصالحهم".يأتي ذلك على خلفية تعرض 3 منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال الساعات الماضية لهجمات أمريكية، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الحرب بالنسبة له قد بدأت الآن، حيث استهدف عدة مناطق في " " بعشرات الصواريخ.من جهته، أكد " النووية" الإيراني عدم تسجيل أي علامات تلوث إشعاعي، وأنه لا خطر على سكان المناطق القريبة من المواقع النووية الإيرانية.