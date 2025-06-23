الخارجية الإيرانية تُصعد: انتهى وقت الدبلوماسية وجيشنا يعرف ما عليه فعله

قال نائب للشؤون السياسية: كنا نتحاور مع عندما تعرضنا للهجوم من ".وأضاف تخت ": "عندما تهاجمنا إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة، فلا جدوى من مواصلة الحوار ولا أحد يستطيع أن يملي علينا ما يجب فعله أو عدم فعله؛ لان جيشنا يعرف ما يجب فعله، وسيفعل ذلك تمامايذكر أن الولايات المتحدة شنت ليلة 22 يونيو ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، بهدف تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل جاد حسب .وأخطر الرئيس الأمريكي بضرورة الموافقة على "إنهاء هذه الحرب" أو مواجهة عواقب أكثر خطورة. فيما أكد نائبه جي دي فانس بعد الهجمات - التي وصفها الإيرانيون بالهمجية والإجرامية - أن بلاده ليست في حالة حرب مع الجمهورية الإسلامية.