موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه تل أبيب ونداء إسرائيلي لدخول الملاجئ

وقالت " هيوم": "رصد إطلاق صواريخ باتجاه منطقة الأعلى وهضبة الجولان".كما أوضحت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية": "رصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه وسط إسرائيل والسهل الساحلي وعسقلان في الجنوب".بدورها أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "إنذارات جديدة تحذيرا من إطلاق صواريخ من باتجاه إسرائيل خلال أقل من 30 دقيقة".كما قال الجيش الإسرائيلي: "ندعو الإسرائيليين لدخول أماكن محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".