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السوداني لبوتين: العراق يرفض العدوان الصهيوني والتصعيد الأميركي ضد إيران
دوليات
2025-06-23 | 05:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
707 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
أكد رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الاثنين، استنكار
العراق
لخرق أجوائه من قبل الطائرات الأمريكية والصهيونية.
وذكر
المكتب الإعلامي
لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "
السوداني
، اجرى مباحثات هاتفية مع رئيس
الاتحاد الروسي
السيد
فلاديمير بوتين
، تناولت بحث آخر تطوّرات الأوضاع الإقليمية والدولية"، مؤكدا ان "
رئيس الوزراء
جدد رفض
العراق
الواضح للعدوان الصهيوني على إيران والتصعيد الخطير المتمثل بالقصف الأمريكي للمنشآت النووية".
وتابع، ان " بوتين اشاد بجهود
الحكومة العراقية
التي تعمل على عدم اتساع الحرب ويعبر عن رفضه للمساس بأجواء العراق وسيادته"، مشيرا الى ان " المباحثات استعرضت استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطّاع غزّة التي تستوجب تدخلاً دولياً فاعلاً من أجل إيقاف نزيف الدم الفلسطيني".
وأضاف، ان "السوداني استنكر خرق أجواء العراق من قبل الطائرات الأمريكية والصهيونية"، لافتا الى "ضرورة مساندة خطوات العراق في منع انتهاك سيادته واضطلاع
مجلس الأمن الدولي
بدوره الأساسي لوقف الحرب".
من جانبه، هنأ الرئيس الروسي هنأ رئيس الوزراء بنجاح العراق في استضافة
القمة العربية
ويؤكد دعوته للعراق للمشاركة في القمة الروسية العربية التي ستعقد في 15 تشرين الأول المقبل".
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