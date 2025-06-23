السوداني لبوتين: العراق يرفض العدوان الصهيوني والتصعيد الأميركي ضد إيران

وذكر لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " ، اجرى مباحثات هاتفية مع رئيس السيد ، تناولت بحث آخر تطوّرات الأوضاع الإقليمية والدولية"، مؤكدا ان " جدد رفض الواضح للعدوان الصهيوني على إيران والتصعيد الخطير المتمثل بالقصف الأمريكي للمنشآت النووية".وتابع، ان " بوتين اشاد بجهود التي تعمل على عدم اتساع الحرب ويعبر عن رفضه للمساس بأجواء العراق وسيادته"، مشيرا الى ان " المباحثات استعرضت استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطّاع غزّة التي تستوجب تدخلاً دولياً فاعلاً من أجل إيقاف نزيف الدم الفلسطيني".وأضاف، ان "السوداني استنكر خرق أجواء العراق من قبل الطائرات الأمريكية والصهيونية"، لافتا الى "ضرورة مساندة خطوات العراق في منع انتهاك سيادته واضطلاع بدوره الأساسي لوقف الحرب".من جانبه، هنأ الرئيس الروسي هنأ رئيس الوزراء بنجاح العراق في استضافة ويؤكد دعوته للعراق للمشاركة في القمة الروسية العربية التي ستعقد في 15 تشرين الأول المقبل".