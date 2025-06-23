مسؤول إيراني: الحرب مع إسرائيل طويلة وقد تستمر لعامين

وقال المسؤول الإيراني إن الدعوات المطروحة لوقف إطلاق النار "ليست إلا خدعة لاختبار مدى استعداد لمواصلة الحرب"، مشيرا إلى أن تقدر أن الحرب قد تستمر لعامين، وهي "مستعدة لهذه المدة بالكا".".وأكد إن "المعنويات مرتفعة"، مشيرا إلى أن "المطالبة الشعبية الواسعة بضرب غير مسبوقة، وهي عنصر فاعل في تسريع الخطط القتالية الإيرانية".وشدد على أن إيران تطالب بـ"دفع ثمن الحرب مباشرة"، بدلا من الاكتفاء بدعم إسرائيل والمضي في "مشروعها" دون تحمل التبعات، في إشارة إلى الضربات الأمريكية الأخيرة على منشآت نووية إيرانية.وجاءت هذه التصريحات عقب شن غارات جوية على 3 مواقع نووية إيرانية فجر يوم الأحد، ما أثار موجة من الشعبي داخل إيران، حيث خرجت تظاهرات حاشدة مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل في العاصمة طهران، وطالب المتظاهرون بالرد والانتقام.وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد مستمر منذ نحو أسبوعين، بدأ بهجوم إسرائيلي مفاجئ على إيران، أعقبه تبادل يومي للضربات بين الجانبين، ما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.