ترامب: المواقع التي ضربناها في إيران دمرت تماما

أعلن الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أن المواقع التي ضربتها في دمرت تماما.



وقال في تصريحات صحافية، "المواقع التي ضربناها في دمرت تماما والجميع يعرف ذلك".

وأضاف أن "وسائل الإعلام الكاذبة تدعي أن المنشآت النووية الإيرانية الثلاث لم تدمر بالكامل للتقليل من الأمر".

يأتي ذلك على خلفية تعرض ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال الساعات الماضية لهجمات أمريكية، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الحرب بالنسبة له قد بدأت الآن.