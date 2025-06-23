تعليق "إسرائيلي" على استهداف القاعدة الأميركية في قطر

وصرّح المتحدث العسكري إيفي ديفرين في مؤتمر صحافي قائلا: "إن هذا الأمر يشكل دليلا إضافيا على العدائية والعنف وعلى حقيقة أن هي دولة إرهابية تهدّد ليس فقط بل الشرق الأوسط أجمع، بما في ذلك جاراتها والعالم أجمع".واعتبر ، أن هجوم على قاعدة "العديد" العسكرية الأميركية في جاء ردا على "العدوان الأميركي على سيادة إيران وسلامة أراضيها".